В Омске на улице Чкалова из-за ремонта теплосетей перекроют движение до 31 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске из-за ремонта теплосетей до 31 августа перекроют для движения всех видов транспорта участок улицы Чкалова.

Движение транспорта по улице Чкалова в районе дома № 89 будет закрыто с 8 часов 10 августа до 20 часов 31 августа.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

На время перекрытия автомобилистов просят строго соблюдать требования временно установленных дорожных знаков, а пешеходов — меры личной безопасности.

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