Со строительством школы в Ясной Поляне под Омском опять возникли проблемы

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Школу в микрорайоне «Ясная Поляна» в Троицком рискуют не сдать в срок. Накануне стройплощадку с проверкой посетил прокурор Омского района Сергей Пономарев. Вместе с ним с визитом туда прибыли вице-губернатор Валерий Бойко и руководители БУ ОО «Омскоблстройзаказчик» и ООО «Капитал Развитие».

В ходе проверки были выявлены нарушения сроков возведения здания школы. В связи с этим прокурор района внес представление директору филиала ООО «Капитал развитие». Московская компания строит школу не только в «Ясной Поляне», но и в микрорайоне «Серебряный берег» в Советском округе Омска. На последнем объекте строители также отстают от графика.

Напомним, в марте 2023 года прокурор Омского района уже объявлял подрядчику предостережение о недопустимости нарушения сроков госконтракта и вносил представление об устранении нарушений законодательства в сфере закупок.

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