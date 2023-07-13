В Омской области в период аномальной жары утонули еще 2 человека

Фото: Влад Комяков

В Омской области в дни аномальной жары утонули еще два человека. Трагедии произошли в Омском и Усть-Ишимском районах. Об этом сообщает СУ СКР по Омской области.

Первая смерть на воде произошла вблизи Крутой горки в Омской районе. Там утонул 26-летний местный житель, отдыхавший с компанией друзей на необорудованном берегу Иртыша. По предварительной версии, решил спрыгнуть в воду с обрыва. Приятели попытались спасти его, заметив, что он тонет, однако не успели. Тело омича до сих пор в воде, идут поиска.

Второй случай произошел около деревни Эбаргуль Усть-Ишимского района. Там утонула 59-летняя женщина, купавшаяся также в необорудованном для этого месте. Из воды тело сельчанки извлекли очевидцы происшествия.

Обстоятельства каждой из трагедий сейчас выясняют следователи.

Напомним, накануне в Омске в Иртыше в районе Николаевки утонул 22-летний парень. По факту его смерти следком проводит доследственную проверку.

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