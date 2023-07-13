В Омске до 9 августа закроют для движения транспорта улицу Степную

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске почти на месяц закроют проезд на участке улицы Степной в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение всех видов транспорта будет закрыто на участке улицы Степной от дом № 110 до дома № 120 с 8 часов 15 июля до 20 часов 9 августа. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

На время перекрытия автомобилистов просят строго соблюдать требования временно установленных дорожных знаков, а пешеходов — меры личной безопасности.

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