Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области сегодня днем, 13 июля, воздух прогреется до +40 градусов. О том какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, по прогнозу синоптиков, столбик термометра на территории Омской области сегодня днем покажет от +35 до +40, а местами будет холоднее — до +30 градусов. В отдельных районах области днем и вечером ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный со скоростью до 8-13 метров в секунду.

Уже завтра, 14 июля, погода в Омске существенно изменится: похолодает +28 градусов, пройдут ливни, град, ожидаются гроза и усиление ветра до 22 м/с.

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