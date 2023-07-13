В Омске полицейские разыскивают 59-летнюю цыганку-накроторговку

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске сотрудники отдела полиции № 4 разыскивают 59-летнюю Фаину Цыцареву за преступление, связанное с оборот наркотиков.

Приметы: на вид около 60 лет, рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы с проседью, кожа смуглая. Носит одежду свободного кроя.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-77, 89136097519 или 102.

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