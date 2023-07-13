Омичи жалуются на неработающие в жару кондиционеры в общественном транспорте

В социальных сетях омичи пожаловались на неработающие в аномальную жары кондиционеры в общественном транспорте. Горожане особенно негодуют, что жарко даже в новых троллейбусах, оборудованных кондиционерами. Некоторые омичи даже специально стоят в их ожидании на остановках, но зачастую получается, что зря.

— Весь центр стоит. Жара неимоверная. Специально дождался новый троллейбус кондиционером. Но ничего не работает в нём. Все изнывают от жары, потеют, пот заливает глаза, — говорится посте в паблике «Омск ВК».

В мэрии прокомментировали ситуацию, заявив, что дептранс понимает дискомфорт, который испытывают омичи при пользовании общественным транспортом в такую погоду. В комментарии от аккаунта горадминистрации говорится, что кондиционерами на сегодня оборудованы 111 троллейбусов и 133 автобуса.

— Департамент транспорта понимает наличие дискомфорта при пользовании общественным транспортом при аномально высоких температуре воздуха. К сожалению, не весь подвижной состав муниципального транспорта оснащен заводом-производителем системами кондиционирования. На сегодня кондиционерами оснащены 133 автобуса и 111 троллейбусов муниципальных пассажирских предприятий. В случае необходимости включения кондиционера, пассажиры могут обратиться к кондуктору (при отсутствии – к водителю) подвижного состава с просьбой о включении системы кондиционирования в салоне. Обращаем внимание на то, что все окна и люки при этом должны быть закрыты, — так комментируют происходящее в мэрии.

В том случае, если система кондиционирования не работает, либо кондуктор (водитель) отказывается ее включать по просьбе пассажиров, горадминистрация рекомендует обращаться в пассажирские предприятия в ПП №8 или МП «Электрический транспорт».

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