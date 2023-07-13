Замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов покинет омскую мэрию

Фото: соцсети Игоря Кожухова.

Заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов может покинуть омскую мэрию.

Как сообщает РИА «СуперОмск», Кожухов перейдет на работу в АО «Омскоблавтотранс», занимающееся пассажирскими перевозками по Омской области и за ее пределами. Есть вариант, что чиновник может занять должность в областном правительстве. Однако сам Кожухов не подтвердил, но и не опровергнул эту информацию изданию.

Напомним, у Вадима Кормильца, возглавляющего омский департамент транспорта, помимо Кожухова, на данный момент есть еще один заместитель — Марина Расторгуева.

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