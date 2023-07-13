Три кандидата в депутаты сельских поселений Омского района подали документы в избирком

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне первые три кандидата в депутаты сельских поселений Омского муниципального района подали документы областной избирком.

Так, документы в избирком уже подали представители партии КПРФ Дмитрий Новиков и Егор Титов. От партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборы идет Степан Фомин. Принимать документы от кандидатов в депутаты сельских поселений Омского района будут вплоть до 31 июля 2023 года.

Всего 9 и 10 сентября 2023 года в Омской области пройдут 18 избирательных кампаний в 13 муниципальных районов. Помимо губернатора, будут избраны на территории региона 36 депутатов и один глава муниципального образования. Кроме того, пройдут выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по 16-му округу.

Напомним, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», в которой состоял экс-губернатор Омской области Александр Бурков, занявший недавно должность в аппарате партии, не стала выдвигать своего кандидата на выборы главы региона. Вместо этого справедливороссы поддержали Виталия Хоценко.

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