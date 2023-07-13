Экс-начальник 242-го Учебного центра ВДВ приехал в Омск на годовщину обрушения казармы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На восьмую годовщину трагедии в 242-м Учебном центре ВДВ, 12 июля, в омский поселок Светлый приехал экс-руководитель центра Олег Пономарев. Во время местной церкви полковник поставил 24 свечи, по одной за каждого погибшего в роковой день.

Как сообщает портал Om1.ru, Пономарев недавно вернулся из зоны проведения СВО, где получил ранение при исполнении воинского долга.

Напомним, перекрытия в одной из казарм 242-го Учебного центра ВДВ обрушились вечером 12 июля 2015 года. Тогда под завалами оказались более 40 человек, из них погибли 24 человека. Олег Пономарев, занимавший пост руководителя центра, был задержан как один из виновников трагедии. Многие, в том числе сами десантники, не считали виновным в обрушении полковника. Во время судебных разбирательств даже была создана петиция с требованием закрыть дело в отношении Пономарева. Ее подписали 11 тысяч человек. По итогу долгих судебных разбирательств, завершившихся только в августе 2022 года, Пономарев избежал тюрьмы, так как срок давности по уголовному делу за это время истек.

Подробнее об обрушении перекрытий в казарме в Светлом и всех событиях с 2015 года по 2021 год, связанных с этим, может прочитать в отдельной теме.

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