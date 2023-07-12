Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области подвели предварительные итоги ЕГЭ в 2023 году, экзамен сдавали 8 836 человек. Это не только выпускники текущего года, а их 7 651 человек, но и выпускники прошлых лет. 43 выпускника написали ЕГЭ на сто баллов, двое из них сдали два предмета на высший балл.

- Наибольшее количество стобалльных работ по русскому языку – 25, а также по литературе – 6 и физике – 5 работ. Есть у нас и высокобалльники. Такими считаются те, кто получил от 81 до 99 баллов. Наблюдается повышение по количеству высокобалльников по шести предметам: литературе, химии, русскому языку, физике, биологии и обществознанию. По русскому языку 97 баллов получили 83 обучающихся. Это хороший результат. По химии шесть человек получили 99 баллов. По литературе максимальный балл 96 получили 13 человек, - сообщила первый заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова.

Отметим, что руководитель Омской области Виталий Хоценко принял решение о выплате единовременного денежного поощрения выпускникам школ, которые поступили в омские вузы с высоким баллом ЕГЭ. Его размер составит от 30 до 120 тысяч рублей.

Участники, которые не сдали ЕГЭ, могут сделать это осенью. Для них организуют экзамен с 6 по 19 сентября. В 2023 году таких насчитывается 209 человек, из них 13 получили неудовлетворительный результат и по русском языку, и по математике.

- Мы зафиксировали снижение доли участников, не преодолевших минимальный порог, по русскому языку, рост среднего балла по этому предмету, а также рост высокобалльных работ. В то же время по профильной математике увеличилось количество тех, кто не преодолел пороговых значений. Сейчас будем проводить анализ, смотреть, что можно скорректировать в наших планах по обучению педагогов и в работе со школами с низкими результатами, - подчеркнула Жукова.

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