Виталий Хоценко побывал на заводе металлоконструкций «Мост»

Фото: правительство Омской области

Сегодня, 12 июля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побывал с рабочей поездкой в поселке Горячий Ключ Омского района. Глава посетил ООО «ЗМК «Мост», которое занимается производством и реализацией металлоконструкции для строительства, реконструкции и ремонта автомобильных и железных дорог с искусственными сооружениями, мостов, путепроводов, конструкций промышленно-гражданского назначения.

Главе показали производство «ЗМК «Мост», где применяются уникальные технологии высокоточного изготовления сложных конструкций, позволяющие предприятию осуществлять полный замкнутый высокотехнологичный цикл производства металлоконструкций.

Виталий Хоценко отметил, что предприятие имеет большой потенциал для развития инфраструктуры региона. На его счету – реализация многих масштабных проектов по строительству инфраструктуры на территории России: мосты «Живописный» через Москву-реку и на острове Русский во Владивостоке, Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи, железнодорожный вокзала в Адлере, железнодорожные мосты для БАМ-2, путепровод через Керченский пролив в Республике Крым, мобильная башня обслуживания космодрома «Восточный».

В 2022 году ЗМК произвел продукцию на 6,1 млрд рублей, что в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом. При этом, по итогам 1-го полугодия 2023 года предприятие выпустило продукцию более чем на 3,2 млрд рублей.

– Завод металлоконструкции "Мост" сегодня получает вторую жизнь. Олег Двойных возглавляет это предприятие. В сложные времена на заводе работало 700-800 человек, сегодня вдвое больше. И средняя зарплата достойная, составляет 60-65 тысяч рублей в месяц. Мы обсудили с Олегом Валерьевичем возможность участия предприятия не только во всероссийских проектах, потому, что оно поставляет продукцию от Калининграда до Владивостока, но и в местных проектах по возведению мостовых сооружений через Омку, Иртыш, которые планируем в ближайшие годы. Также после Ленинградского моста необходимо реконструировать остальные мостовые переходы через Иртыш. Будем вместе работать над тем, чтобы все металлоконструкции шли с нашего предприятия, загрузка была обеспечена, – отметил Виталий Хоценко.

В 2023 году ООО «ЗМК «Мост» получило льготный кредит в федеральном Фонде развития промышленности для реализации проекта «Увеличение объемов производства металлоконструкций». Сумма кредита составила 80 млн рублей. Денежные средства направят на перевооружение.

– С чего начал «Мостовик», тем мы сейчас и занимаемся. Должны выйти на 4 тысячи тонн продукции в месяц. Планируем больше брать эффективных заказов. Сейчас у нас загрузка до конца года есть. Начинаем прорабатывать следующий год, рассматриваем российские рынки, в том числе и в Омской области, – подчеркнул руководитель предприятия Олег Двойных.

В цеху глава региона также неформально пообщался с коллективом завода.

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