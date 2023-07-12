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НовостиОбщество12 июля 2023 13:34

В Горьковском поселке Омской области обустраивают территорию вокруг новой школы и физкультурного комплекса

Пока успели проложить асфальтированные дорожки
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: минстрой Омской области.

Фото: минстрой Омской области.

В селе Горьковском Омской области после строительства новой школы на 550 мест и строительства отдельного физкультурного комплекса на 75 человек приступили к обустройству прилдегающей к ним территории.

Как сообщают с минстрое региона, возле школы обустроили дорожки из тротуарной плитки и заасфальтировали подъезды к зданию. Затем рабочие приступят к озеленению. Параллельно идет внутренняя отделка помещений. На трех этажах школы оштукатуривают лестничные клетки и завершают монтаж системы отопления.

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