В Омске ввели в эксплуатацию торговый центр площадью 4 тысячи квадратных метров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент архитектуры и градостроительства омской администрации сообщил об вводе в эксплуатацию нового торгового комплекса. Четырехэтажное здание общей площадью 4000 квадратных метра было построено в Центральном округе по луице Совхозной, дом 188. Здание на собственные средства построил частный предприниматель.

Возможно, вскоре торговый центр откроет свои двери для посетителей.

Также накануне мэрия Омска объявила о предстоящих торгах на право аренды земельного участка площадью 371 квадратных метров в микрорайоне «Новоалександровский» Советского округа, предназначенного для строительства объекта бытового обслуживания. Прием заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе стартует 18 июля текущего года, дата завершения приема заявок — 16 августа.

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