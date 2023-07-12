14 июля в Омске попрощаются с известным омским социологом Вадимом Дрягиным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 июля в Омске в последний путь проводят известного социолога Вадима Дрягина. Он скончался 12 июля на 63-м году жизни. Для омичей в 1991 году Дрягин создал ГЭПИЦентр.

Он окончил исторический факультет ОмГУ имени Достоевского, затем стал директором основанного им же центра исследований. В 1999 году из предприятия было выделено ООО «ГЭПИЦентр-II», которое специализировалось на социологических исследованиях. С 90-х годов Вадим Дрягин вел кампании многих депутатов Омского горсовета, Заксобрания и Госдумы.

Прощание с Вадимом Дрягиным состоится 14 июля 2023 года в зале торжественных обрядов по улице 10 лет Октября, 208в с 12-45 до 14-00. Затем тело усопшего отправят в Новосибирск, где пройдет процедура кремации, сообщает «СуперОмск».

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