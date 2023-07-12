«G-Drive Арена» откроет лед для массовых катаний омичей

Фото: https://gdrive-arena.ru/

Руководство «G-Drive Арены» решили открыть лед для массовых катаний на коньках. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса. Однако прокатиться по льду, на котором играет любимая команда пока смогут те, кто купил абонементы на матчи. Также для владельцев абонементов устроят экскурсию по «G-Drive Арене».

– В ближайшие дни проверяйте свою почту, которую указывали при покупке абонемента – мы будем рассылать приглашения на массовые катания и экскурсии по «G-Drive Арене», – сообщают в пресс-службе.

Такие мероприятия для спорткомплекса в новинку. Поэтому количество желающих для первых сеансов ограничено. Однако руководство спорткомплекса заверило, что в течение хоккейного сезона покататься на коньках и сходить на экскурсию успеют все держатели абонементов. Для всех остальных экскурсии и массовые катания станут доступны позже.

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