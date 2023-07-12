Ольга Котюргина снова назначена руководителем омских кладбищ

Фото: ГТРК «Иртыш».

В Омске директором муницпальных кладбищ снова была назначена Ольга Котюргина. Она уже руководила городским предринятием «Комбинат специальных услуг» с февраля 2021 года по июль 2022 года. А после стала замдиректором назначенного руководителя - Сергея Угрюмова.

Годовой договор с Угрюмовым накануне подошел к концу, и мэрия не стала продлять отношения с управленцем. Он покинул муниципальное предприятие, а Котюргину повысили в должности.

Пока она находится в статусе исполняющей обязанности директора.

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