Сотрудники «Омскэнерго» восстановили электроснабжение на севере Омской области

Фото: пресс-служба ПАО «Россети Сибири».

Сотрудники «Омскэнерго» восстановили электроснабжение в 10 районах на севере Омской области. Энергетики оперативно устранили последствия технологического нарушения на электрических сетях севера области. Уже в 15:36 по местному времени электроснабжение было полностью восстановлено.

— Уже в первый час после отключения энергетики восстановили электроснабжение потребителей отдельных населенных пунктов Тарского, Большеуковского, Усть-Ишимского, Знаменского, Большереченского, Тевризского районов. Далее электричество поступило в дома жителей Колосовки, Седельниково. В течение двух часов были запитаны потребители в Горьковском, Нижнеомском, Большереченском районах. Напомним, в 12:30 часов по местному времени было зафиксировано нарушение в работе линии электропередачи напряжением 110 кВ, — прокомментировали в пресс-службе ПАО «Россети Сибири».

Контакт-центр «Россети Сибирь» работает в круглосуточном режиме. По телефону: 8 800 220 02 20 операторы ответят на все вопросы, касающиеся электроснабжения.

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