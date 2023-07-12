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НовостиПроисшествия12 июля 2023 10:34

На севере Омской области полностью восстановили подачу электроэнергии

Сегодня днем из-за аварии на линиях электропередачи без света остались жители нескольких районов на севере Омской области
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омские энергетики восстановили подачу электроснабжения в северных районах Омской области. Ресурсники уже завершили все аварийно-восстановительные работы.

— В 12:30 часов по местному времени было зафиксировано нарушение в работе линии электропередачи напряжением 110 кВ, что привело к отключению электричества у жителей северных районов области, — объяснили причину произошедшего в пресс-службе ПАО «Россети Сибири»

Напомним, сегодня днем, 12 июля, электричество пропало в Большереченском, Горьковском, Знаменском, Колосовском, Нижнеомском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.

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