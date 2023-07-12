Россельхознадзор Омской области развернул опасный груз с морковью и досками, следовавшими в Казахстан

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора Омской области.

В управление Россельхознадзора по Омской области сообщили что в период с 8 по 11 июля на границе с казахстаном были задержаны два опасных груза. Документов, подтвеждающих безопасность 12-ти тонн вывозимой в соседнюю страну моркови и 10 кубометров древесины, у физических лиц не было. Задержание произошло на Черлакском тракте. Машины развернули обратно и не пустили в республику.

- Партии моркови свежей (12,8 тонн) и пиломатериалов (10 куб.м.) перевозились без сертификатов, подтверждающих фитосанитарную безопасность груза. Вывоз продукции запрещен, грузовые автомобили возвращены на территорию Российской Федерации для устранения выявленных нарушений. В отношении виновных физических лица заведено административное производство в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, - подробно рассказали в ведомстве.

Всего с начала года из-за нарушений порядка вывоза в Республику Казахстан на территорию Российской Федерации было возвращено 72 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом 742 тонны.

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