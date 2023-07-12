Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омскую область после нескольких дней аномальной жары в пятницу, 14 июля, придут дожди, крупный град и шквалистый ветер.

По информации синоптиков, в Омской области 14 и 15 июля ожидаются сильный ливень, крупный град, гроза и штормовой ветер со скорость 25 м/с и более.

Отметим, аномально жаркая погода в Омске с температурой до +36 и выше градусов сохранится до 13 июля включительно. Из-за жары погибли посевы пшеницы в трех районах Омской области. На их территории был введен режим ЧС.

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