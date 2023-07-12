Север Омской области остался без электричества на несколько часов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня утром, 12 июля, появилась информация об отключении электричества сразу в нескольких районах на севере Омской области. Без света остались Тарский, Усть-Ишимский, Большереченский и другие районы.

По последней информации минэнерго Омской области, электроснабжение полностью восстановлено в Таре, частично — в Усть-Ишимском, Знаменском, Большереченском и Тевризском районах.

— Пока без энергоснабжения остаются жители частично Тарского, Седельниковского, Саргатского, Колосовского, Большереченского, Горьковского и Нижнеомского районов, — отмечают в пресс-службе ресурсоснабжающей компании — ПАО «Россети Сибири».

Полностью восстановить подачу электричества энергетики планируют после завершения аварийно-восстановительных работ. Свет в дома жителей севера области вернется ориентировочно в 15 часов.

Жителям районов, где наблюдаются проблемы с электроснабжением, рекомендуют отключить от сети бытовые приборы.

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