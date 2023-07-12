В зоне проведения СВО погиб отец пятерых детей из Омской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В зоне СВО при исполнении воинского долга погиб уроженец Омской области, младший лейтенант, командир взвода артиллерийской разведки Евгений Павлов. Информации о гибели военнослужащего появилась накануне в паблике «Тара360º» во «ВКонтакте».

По информации паблика, у Евгения остались пятеро детей.

Прощание с погибшим начнется в четверг в 9 утра в Таре по адресу улица Чкалова, д. 48/5.

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