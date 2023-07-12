Омские школьники могут познакомиться с профессией инженера на «IQ-стройке»

Инициаторы приобрели для проекта «Территории роста и развития «IQ-стройка» разнообразные познавательные и интерактивные книги технического направления, а также наборы конструкторов и логических игр. Сотрудники библиотеки им. А.П. Гайдара ведут бесплатные занятия для школьников и малышей, чтобы увлечь их техническим творчеством и познакомиться с инженерными дисциплинами. Проект «IQ-стройка» стал одним из победителей грантового конкурса ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Это не первый образовательный социальный проект, поддержанный в этом году Омским НПЗ. В июне начал движение по городку Нефтяников «Микроскоп на колесиках», который знакомит детей с естественно-научными опытами. ОНПЗ является надежным партнером города в вопросах социального развития.

«Мы ценим участие предприятия в поддержке таких проектов. Потому что дети — наше будущее, и все, что мы закладываем в них сегодня, является залогом будущего процветания Омска и России в целом», — полагает заммэра Омска Инна Елецкая.

Авторы «IQ-стройка» проведут минимум 70 мастер-классов для школьников, на которых в игре познакомят их с техническими, вместе соберут машины из конструктора, рассмотрят интересные образовательные издания. Расписание занятий можно уточнить в сообществе библиотеки.

«Мы постоянно занимаемся формированием кадрового резерва квалифицированных специалистов в регионе и заинтересованы в профориентации детей на самых ранних этапах. Эту работу мы ведем в рамках комплексной программы подготовки кадров «Школа - ссуз/вуз - ОНПЗ», — рассказал руководитель ОНПЗ Олег Белявский.

Образовательный проект «IQ-стройка» дает возможность ребятам получить технические знания и может послужить первой ступенью в выборе карьеры.