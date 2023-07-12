АО «Омский речной порт» оштрафовали на 50 тыс. руб. за трудостройство экс-госслужащего

Фото: Даниил ОПАРИН

Омская транспортная прокуратура привлекла АО «Омский речной порт» к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

В феврале 2020 года АО «Омский речной порт» заключило трудовой договор с гражданином, который ранее замещал должность госслужащего в налоговой. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Трудового кодекса РФ предприятие должно было в течение 10 дней уведомить государственный орган, где до этого работал омич, о заключении упомянутого договора, однако этого не сделало.

По инициативе прокурора АО «Омский речной порт» было привлечено к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего») в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Отметим, на данный момент постановление суда в законную силу не вступило, поэтому может быть обжаловано в установленные сроки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru