В Омске разыскивают 52-летнего мужчину в красной футболке, пропавшего 8 июля

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске полицейские разыскивают 52-летнего Евгения Долгова. Мужчина ушел из дома по улице Звездова еще в субботу, 8 июля, и не вернулся. С тех пор ничего неизвестно о его местонахождении.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, карие глаза, волосы седые.

На момент выхода из дома был одет в красную футболку, полосатые шорты и сандалии.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят немедленно сообщить в полицию по телефонам: 102, 79-32-02 или 8-960-992-85-90.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru