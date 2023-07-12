В школах Омска для будущих первоклассников осталось 1739 свободных мест

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

На сегодня в омских школах для будущих первоклассников имеется 1739 свободных мест. Как сообщили департаменте образования, всего на 2023/2024 учебный год для первоклассников были подготовлены 15882 места.

В мэрии напомнили, что родители первоклассников вправе обратиться в любую школу города, расположенную не рядом с домом. Однако в реальности омичи часто не могут отдать в ребенка в близлежайщее образовательное учреждение из-за банальной нехватки мест. Такая ситуация ранее произошла в гимназии № 9.

— Единственной причиной отказа в зачислении в образовательное учреждение является отсутствие свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую школу обращаются в департамент образования (город Омск, улица Карла Либкнехта, дом № 33, телефоны горячей линии: КАО, ЦАО – 20-09-59, САО, ЛАО – 25-67-92, ОАО – 20-00-56). График работы горячей линии еженедельно: вторник, четверг с 14:00 до 16:00, — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, в школе № 96, расположенной в микрорайоне Амур-2, к новому учебному году открыли дополнительно три первых и один второй класс. Всего в образовательном учреждении с 1 сентября заработают 10 первых и 7 вторых классов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru