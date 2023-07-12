В Омской области с начала 2023 года зарегистрировали 25 случаев бешенства

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В Омской области с начала 2023 года были зарегистрированы 25 случаев бешенства. Больных животных на данный момент выявили в Омске и в 14 из 32 муниципальных районов области. По информации Роспотребнадзора, ситуация с бешенством на территории региона оценивается как напряженная.

Примечательно, что большая часть среди заболевших животных в Омской области — домашние собаки.

— Эпизоотический процесс поддерживается за счет природных очагов у диких животных — 4 случая (лиса), 16,0% от общего числа выявленных больных животных. В эпизоотию вовлечены домашние и сельскохозяйственные животные: в 15 случаях (60,0%) бешенство установлено у домашних плотоядных животных (собака — 13, кот — 2), в 6 случаях (24,0%) источником инфекции явились сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот — 6), — пояснили ведомстве.

Самый последний случай бешенства был зарегистрирован 10 июля в Горьковском районе, который одним из самых неблагополучных по этому опасному заболеванию. Там вирус был выявлен у дикой лисы.

Отметим, как следует из данных Россельхознадзора, в 2022 году на территории региона были зарегистрированы лишь 5 очагов бешенства.

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