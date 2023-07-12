В Омске озеленители начали высаживать цветы к выставке «Флора-2023»

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске озеленители начали высаживать цветы в Воскресенском сквере, где уже через несколько недель пройдет выставка «Флора».

На данный момент специалисты службы озеленения УДХБ оформили несколько клумб, на них были высажены около одной тысячи цветов. Кроме того, накануне на улице Спартаковской, ведущей к месту проведения выставки, был расстелен рулонный газон.

Напомним, в 2023 году «Флора« пройдет под девизом: «Время выбрало нас». На выставке в более чем 30 цветочных композициях будут воплощены различные интерпретации понятия «время». В Выставочном и Воскресенском скверах появятся тематические локации с такими названиям, как «Беззаботное время — детство», «Машина времени», «Время любить», «Время учиться», «Древо жизни» и другие.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru