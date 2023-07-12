Самолет из Омска в Москву 12 июля задержали на семь часов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Задержали на семь часов 12 июля самолет из Омска в Москву. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Рейс должна выполнять авиакомпания S7. Вылета с 17.35 11 июля ожидали 188 пассажиров, из них 16 детей.
- Сегодня в международном аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева по технической причине объявлена задержка авиарейса авиакомпании "Сибирь" в Москву продолжительностью более семи часов, - сказали в надзорном органе.
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