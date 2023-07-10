В Омске проходят гидравлические испытания

С 9.00 до 17.00 12 июля 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, пр. Мира, 20 Партсъезда.

С 10:00 11 июля до 20:00 12 июля 2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов II луча КРК совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и сетями потребителей, согласно поданным заявкам.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Рокоссовского, 2-я Солнечная.

С 9:00 12 июля до 17:00 25 июля 2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов Северного и Релеро лучей от ТЭЦ-5.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: пойма р. Омь, Универсальная, Н. Штанина, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Заречные, Омская, 1-я, 2-я Восточные, Марата, Гусарова, Арктическая, Вавилова, 1-я, 4-я, 8-я Ремесленные, 4-я Северная, Тарская, Красный Путь, Волховстроя, Орджоникидзе, мкр. Сибзавода, Кемеровская, Октябрьская, Вавилова.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.