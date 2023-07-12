Слушатели Президентской программы убедились в высоком качестве омской воды

Специалисты омского водоканала провели экскурсию по сооружениям водоподготовки для слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Руководитель группы технологов омского водоканала Дмитрий Соколовский рассказал об этапах очистки речной воды и применяемых технологиях, и о том, как предприятию удается обеспечивать высокое качество питьевой воды даже с учетом ужесточения требований санитарных правил и норм.

Участники экскурсии увидели, как проводятся лабораторные исследования воды на содержание остаточного хлора, узнали, что по своим свойствам речная вода в Иртыше – мягкая, а, значит, не наносит чрезмерного вреда современной бытовой технике. Начальник лаборатории сооружений водоподготовки Елена Токарева рассказала слушателям Президентской программы о том, как контролируется качество воды в источнике - реке Иртыш и той, которая поступает потребителям после очистки. В завершении экскурсии участники мероприятия попробовали питьевую воду на сооружениях водоподготовки.

- Для участников Президентской программы в рамках образовательного процесса предусмотрены ознакомительные экскурсии на предприятия региона. Слушатели посещают организации различной сферы, знакомятся с управленческим опытом, лучшими практиками. На сооружениях водоподготовки водоканала нам было интересно как потребителям познакомиться с завораживающим процессом очистки речной воды. То, что в Омске хорошая вода, - это знают не только в нашем городе, но и за его пределами, - рассказала куратор Президентской программы Елена Логунова.

- Масштаб впечатляет. С точки зрения менеджмента очень интересно управлять такой большой организацией со сложными технологическими процессами, которые невозможно останавливать. Экскурсия была интересной и познавательной. Я пью водопроводную воду и не сомневалась в ее качестве, тем более был личный опыт сравнения воды в других городах, где она не такая хорошая, как в Омске. После экскурсии сам процесс очистки воды стал более понятным. Благодарю за организованное мероприятие и за нашу воду, - поделилась своими впечатлениями управляющая торговым центром «Метро кэш энд кэрри» Юлия Афаунова.

Топ-менеджеры предприятия уже после экскурсии встретились со слушателями Президентской программы в неформальной обстановке. Руководители водоканала рассказали, как удается реализовывать проекты в условиях тарифного регулирования деятельности, какие планы ставит перед собой поставщик ресурса по обновлению коммунальной инфраструктуры и об уже реализованных проектах в области утилизации осадка сточных вод и повышения качества обслуживания клиентов.

Для справки:

Омский водоканал сотрудничает с Омским государственным университетом по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации с 2012 года. За эти годы обучение по Президентской программе прошли 17 руководителей предприятия.