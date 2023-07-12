Пьяный омич облил ГАИшника бензином и грозился сжечь его вместе со служебной машиной

Фото: Мария ЛЕНЦ
Шокирующая история произошла в районном центре Колосовского района Омской области. Местный житель угрожал сжечь патрульный автомобиль, если его друга не отпустят.
Пьяного водителя ИЖа остановили ДПСники. Пока полицейские составляли протокол, подбежал пассажир отечественного автомобиля и начал размахивать канистрой с бензином. Он требовал, чтобы его приятеля отпустили, иначе всем будет плохо.
В подтверждение своих слов агрессивный омич плеснул горючее на машину и мундир сотрудника полиции. Чтобы не произошло фатальных последствий, экипаж ДПС отъехал подальше от неадеквата и вызвал участкового, который задержал злоумышленника.
К слову, парень уже был ранее судим. Теперь ему светит еще одна уголовка за применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru