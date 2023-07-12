Пьяный омич облил ГАИшника бензином и грозился сжечь его вместе со служебной машиной

Фото: Мария ЛЕНЦ

Шокирующая история произошла в районном центре Колосовского района Омской области. Местный житель угрожал сжечь патрульный автомобиль, если его друга не отпустят.

Пьяного водителя ИЖа остановили ДПСники. Пока полицейские составляли протокол, подбежал пассажир отечественного автомобиля и начал размахивать канистрой с бензином. Он требовал, чтобы его приятеля отпустили, иначе всем будет плохо.

В подтверждение своих слов агрессивный омич плеснул горючее на машину и мундир сотрудника полиции. Чтобы не произошло фатальных последствий, экипаж ДПС отъехал подальше от неадеквата и вызвал участкового, который задержал злоумышленника.

К слову, парень уже был ранее судим. Теперь ему светит еще одна уголовка за применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.

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