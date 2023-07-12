Пассажиры из Омска, застрявшие в казахстанской степи по дороге в Бишкек, получили путёвки

Фото: Иван МАКЕЕВ
Бесплатные путевки получили пассажиры, которые в минувшую субботу застряли в казахстанской степи. Об этом сообщает «Город55».
- Главные условия — сохранить нынешний билет для подтверждения и использовать возможность в течение года. Хочу обратить внимание, что у многих нет претензий к водителям. Они всячески помогали: давали холодную воду, кипяток, связывались с казахстанскими техмастерами, искали резервный автобус, поддерживали всех, — сообщил изданию один из туристов.
Отметим, автобусный рейс Омск - Бишкек, который застрял между Карагандой и Экибастузом 8 июля всё таки доехал до места назначения. А пассажиры получили компенсацию.
Инцидент произошел из-за поломки автобуса. Как признался один из следовавших в Киргизию путешественников, претензий к водителям ни у кого не было. Они всячески помогали всем пострадавшим.
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