В Омске торги на фирмы бывшей снохи экс-губерантора Полежаева не состоялись

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не состоялись торги на фирмы бывшей снохи экс-губерантора Леонида Полежаева - Нателы Полежаевой. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

На аукцион было выставлено четыре лота, в каждом из которых 100% доля в уставном капитале предпринимательницы-банкрота.

Номинальная стоимость составила: ООО «Рассвет» – 20 тысяч рублей, ООО «Парк Отель «Рассвет» – 10 тысяч, ООО «Центр реабилитации «Рассвет» – 20 тысяч, ООО «Новая газета – Регион» – 16 тысяч. Правда, реализовать организации так и не удалось.

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