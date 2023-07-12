Пиарщикам из омского правительства готовы платить до 90 тысяч рублей

Правительство открыло вакансии для начальников отделов.
Фото: Администрация Южно-Сахалинска
До 90 тысяч рублей готовы платить пиарщикам из омского правительства. Любопытные цифры озвучил «Город55».
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций формирует кадровый резерв. От департамента информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы размещено несколько вакансий на зарплату от 69 до 90 тысяч рублей.
От кандидата требуется стаж государственной службы не менее двух лет, знание законов.
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