Виталий Хоценко напомнил омским призывникам о союзниках России

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

О союзниках России омским призывникам напомнил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Напутственные слова прозвучали в рамках отправки молодых ребят на срочную службу.

– Совсем скоро вы примите военную присягу и получите боевое оружие. После этого вы станете настоящими защитниками Родины. России не на кого будет больше положиться, кроме как на вас. Помните слова Александра III о том, что армия и флот – это самые надежные союзники России. Так было и, как показывает ситуация в мире, остается и сегодня, – цитирует главу региона региональное правительство.

К слову, больше 200 призывников из Омской области идут служить в рамках обязательной военной подготовки.

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