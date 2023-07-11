В Центральном округе Омска на улице Успешной появится 17-этажный дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение ООО «Специализированный застройщик “Дом на Успешной”» на строительство многоэтажки на улице Успешной в Центральном округе Омска. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

В проектной документации указано, что общая площадь жилых помещений составит 20 124,07 кв. м. Положительное заключение экспертизы проектной документации многоэтажки строительной компании выдало ООО «Базис».

В 17-этажном доме планируют построить 362 квартиры. Большинство из них – 172 квартиры – будут однокомнатными. Двухкомнатных квартир предусмотрено 157. Трехкомнатных же – всего 33.

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