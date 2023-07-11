В Омске появится система оповещения о ЧС за 250 млн рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На сайте мэрии Омска появилось распоряжение о создании муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО). Система применяется в случае ЧС для централизованного оповещения граждан.

Ее используют при экстренной опасности, угрозах ЧС (природных или техногенных), при ведении военных действий, чтобы своевременно информировать население о происходящем.

Система представляет из себя программно-аппаратные комплексы оповещения на базе цифрового оборудования, которые будут сопрягаться с системами мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений и техногенных процессов.

Сейчас в области действует РАСЦО — региональный аналог системы. Однако несмотря на то, что ее дважды модернизировали (в 2014 и 2020 гг.), она все еще не может охватить значительную часть области. Кроме этого, c мобильными операторами заключено соглашение о предупреждении омичей об экстренных ситуациях через оповещения, а с телеканалами – о трансляции экстренных сообщений в эфир.

МАСЦО способна охватить 75% населения в пределах зоны ее действия. На эти цели из муниципального бюджета выделят 252,8 млн рублей. Администрация города является заказчиком, а координировать проект будет департамент безопасности. Контролировать исполнение распоряжения будет вице-мэр Эдуард Ягодка. Работы должны завершиться через пять лет – к 2028 году.

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