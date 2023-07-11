Двое омичей набрали по 200 баллов сразу за два экзамена по ЕГЭ

На фото: Дмитрий Исаев и Вероника Некишева. Источник: https://t.me/HocenkoVP

В Омской области 43 выпускника получили наивысшие баллы за ЕГЭ. Причем двое из них, получили по 100 баллов сразу по двум предметам.

Дмитрий Исаев из лицея № 143 сдал русский язык и историю без единой ошибки. А Вероника Некишева из школы № 30 показала безупречное знание русского языка и литературы. Ребятам гордятся родители и педагоги, ставшие надежной опорой в подготовке к сложному и важному экзамену.

Отметим, что выпускники, которые наберут более 240 баллов ЕГЭ и при этом поступят в омские вузы, получат денежное вознаграждение. Всего в регионе 43 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.

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