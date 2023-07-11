Валерия Бойко выдвинули в качестве кандидата в депутаты омского Заксобрания

Фото: Коммерческие вести

В качестве кандидата в депутаты омского Заксобрания выдвинули вице-губернатора Омской области Валерия Бойко. Об этом сообщил облизбирком.

За местом на 16-м округе еще пойдут Кирилл Курятников (КПРФ), Игорь Шереметьев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду», Алексей Змага («Коммунисты России»), Александр Сныткин (ЛДПР).

К слову, Бойко почат место вице-спикера областного парламента.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru