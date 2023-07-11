Глава региона Хоценко настаивает на перерегистрации завода «Омсктехуглерод» в Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Глава Омской области Виталий Хоценко продолжает знакомство с предприятиями региона. Накануне он посетил крупнейшее в России производство технического углерода - завод «Омсктехуглерод». Кроме него, в состав холдинга входят еще два завода по выпуску этой продукции. Председатель Совета директоров – Валерий Каплунат и генеральный директор – Алексей Поддубняк показали как идет работа в одном из производственных цехов.

Сейчас омский завод активно реализует инвестпрограмму для увеличения производственных мощностей, повышения эффективности использования природных ресурсов и снижения нагрузки на окружающую среду. Строительство новой производственной линии, модернизация действующих технологических потоков и сырьевой инфраструктуры, а также строительство логистического центра помогут производству двигаться дальше.

- Сегодня посещаем промышленное предприятие «Омсктехуглерод». Большое, хорошее предприятие, больше тысячи трехсот человек работает, зарплата достойная. Посмотрели, как идет производство, обсудили с руководителем предприятия планы по развитию. Мы постараемся помочь с федеральными мерами поддержки, – сообщил Хоценко.

Также предприятие является крупным налогоплательщиком в регионе, но зарегистрирован в столице. И руководитель региона предложил вернуть его на омскую землю. Этот вопрос топ-менеджеры завода уже готовы обсудить.

- Перерегистрация предполагает разработку определенной программы, которой мы будем следовать. Мы полагаем, что начинается новый этап взаимодействия между высокоразвитым промышленным проектом и авторитетным институтом государственной власти, представляемым губернатором Омской области, и, естественно, что мы намерены двигаться в данном направлении, – отметил Валерий Каплунат.