Четыре студотряда отправятся на работу Байкало-Амурскую магистраль

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На работу Байкало-Амурскую магистраль отправятся четыре студотряда. Об этом сообщает областное правительство.

200 человек из региона, в числе которых строители и железнодорожники, поедут строить объекты в Каларском районе Забайкальского края. Добраться туда можно только по воздуху или по железной дороге — в объезд через станции Тайшет Иркутской области или Тында Амурской области.

– В коллективе приятная и дружеская атмосфера, ребята активно принимают участие в комиссарской деятельности, с радостью берутся за новые дела. Для нас это большая честь – поработать на БАМе, который когда-то строился силами и наших земляков, – пояснил комиссар ССО «Молот» Александр Румянцев.

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