В Омске коммунальщики из-за аномальной жары усиленно поливают цветы и деревья

Фото: admomsk.ru

В Омске в аномальную жару агрономы УДХБ ежедневно усиленно поливают цветники, деревья и кустарники в парках, скверах и на бульварах города.

Только за прошлую неделю для полива насаждений в городе израсходовали 1865 кубометров воды. В среднем в сутки для этих нужд тратится по 200-300 кубометров.

— Для того чтобы смягчить солнечную и аномально жаркую погоду для цветов, поливные машины переведены в режим работы с 4 до 6 утра. В этот промежуток времени температура воздуха позволяет сделать полив наиболее комфортным и благоприятным для цветочной рассады,— рассказала начальник службы озеленения дорожно-эксплуатационного участка Советского округа БУ г. Омска УДХБ Оксана Студеникина.

Отметим, в Омской области из-за аномальной жары до +40 градусов введено штормовое предупреждение. Сегодня на фоне жаркой погоды мэр Сергей Шелест призвал омичей следить за своим самочувствием.

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