В Омске на фестивале «Время побеждать» выступят Юлия Чичерина и группа UMA2RMAN

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске на фестивале «Время побеждать», приуроченном к 100-летию Минспорта и общества физкультурно-спортивного «Динамо», с концертом выступят Юлия Чичерина и группа UMA2RMAN.

В рамках фестиваля, который пройдет 15 июля в парке «Зеленый остров», будут отмечать достижения омских спортсменов, работников сферы и активистов. Чествование героев спорта стартует в 18:00, а с 17:00 начнут работать диджеи.

Культурно-спортивное мероприятие завершится концертом известных рок-исполнителей, активно поддерживающих участников СВО. В 19:15 на сцену выйдет Юлия Чичерина, а затем свои композиции исполнит группа UMA2RMAN.

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