Жителей Омска сегодня ночью травили сразу четырьмя опасными веществами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня ночью, 11 июля, в Советском округе Омска были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сразу четырех опасных веществ.
По информации минприроды Омской области, в воздухе в Советском округе с 00:00 до 8:00 часов было превышено ПДК сероводорода, РМо, метилмеркаптана и фенола.
К слову, вдыхание воздуха с только небольшим содержанием сероводорода может вызвать головную боль, тошноту, головокружения. Значительные концентрации вещества могут привести не только к коме, судорогам, отеку легких, а также к летальному исходу.
Отметим, сегодня до утра на территории Омска вновь действовал режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.
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