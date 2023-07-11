В Омском районе после вмешательства прокуратуры многодетной семье предоставили земельный участок

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омском районе после вмешательства прокуратура чиновники выделили земельный участок многодетной семье.

Ранее надзорное ведомство провело провело проверки и выяснило, что местная администрация нарушила сроки рассмотрения заявления о предоставлении участка.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе Омского района. Только после этого семье был предоставлен земельный участок.

По инициативе ведомства виновное должностное лицо районной администрации привлекли к административной ответственности за нарушение установленных законом сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков.

Напомним, с 1 июля 2023 года многодетные семьи из Омска смогут получить денежный сертификат взамен бесплатного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. На него могут претендовать те, кто встали в очередь до 31 декабря 2016 года. Размер сертификата, который будут выдавать поэтапно до 2027 года, составит 173 592 рубля.

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