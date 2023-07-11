Омские налогоплательщики перечили 147,2 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

Фото: Даниил ОПАРИН

За 6 месяцев 2023 года омские налогоплательщики перечисли 147,2 миллиарда рублей налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации. Это больше на 16,4% или 20,7 миллиарда рублей, чем за аналогичный период прошлого года.

На 93,5% поступления в бюджет были сформированы такими налогами и сборами, как акцизы на подакцизные товары — 44%, в том числе акцизы на нефтепродукты — 38,6%, НДС — 24,2%, налог на доходы физических лиц — 11,9%, налог на прибыль — 13,4%.

— Положительная динамика поступлений в консолидированный бюджет наблюдается по акцизам на табачную продукцию на 42,5% или на 13 млн рублей, налогу на добавленную стоимость на 37,9% или на 9,8 млрд рублей, налогу на прибыль на 32,5% или на 4,8 млрд рублей, налогу на имущество на 31,4% или на 0,9 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 14,5% или на 0,5 млрд рублей, налогу на доходы физических лиц на 9,1% или на 1,5 млрд рублей, акцизам на нефтепродукты на 8,9% или на 4,6 млрд рублей, акцизам на пиво на 2,6% или на 0,1 млрд рублей, — сообщили в УФНС по Омской области.

Всего в федеральный бюджет Омская область перечислила 52,2 миллиарда рублей налогов и сборов. Это на 21,7% или 9,3 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Отметим, главными доходными источниками федерального бюджета с территории Омской области являются НДС - 68,3% или 35,6 млрд рублей и акцизы 28,2% или 14,7 млрд рублей.

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