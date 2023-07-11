Пьяный омич на квадроцикле сбил 6-летнюю девочку на улице Загородной

Фото: Госавтоинспекция.

Вечером в понедельник, 10 июля, на микрорайоне Николаевка на окраине Омска пьяный водитель квадроцикла сбил 6-летнюю девочку.

Предварительно было установлено, что 52-летний водитель квадроцикла «Хантер», двигаясь по улице Загородной, в районе дома № 67 сбил 6-летнюю девочку. Малышка получила ушибы, после оказания медпомощи ее отпустили домой.

Как оказалось, виновник ДТП был пьян: алкотектор показал содержание алкоголя в крови в 0,495 мг/л. При этом сам мужчина утверждал, что выпил только после того, как сбил девочку.

В отношении водителя квадроцикла завели административные делопроизводства: по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием»; по ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ («Употребление алкогольных напитков после оставления места ДТП, к которому он причастен»); по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»).

Окончательные причины и обстоятельства происшествия госавтоинспекторам предстоит установить в ходе проверки.

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