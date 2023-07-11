Денис Цуканов был назначен министром цифрового развития и связи Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио губернатора Виталий Хоценко назначил министром цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова. Ранее новый глава регионального министерства работал замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ и в правительстве ДНР.

Фото: status-media.com

— С учетом важности отрасли министр будет наделен статусом заместителя председателя правительства для выполнения задач и национальных целей цифровой трансформации, — сообщил Хоценко.

Напомним, в понедельник, 10 июля, Виталий Хоценко отправил в отставку Андрея Ключенко, ранее занимавшего пост министра цифрового развития и связи Омской области. Глава региона заявил, что для увольнения Ключенко накопилось много причин. К слову, на прошлой неделе в министерстве силовики провели обыски, причиной которых стало, в частности, невыполнение госконтракта на сумму более 600 миллионов рублей.